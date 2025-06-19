الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بالميراس.. وزيزو أساسيأ لأول مرة

يعاني الأهلي غيابات مؤثرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية.

غيابات الأهلي أمام بالميراس

وانتهى مشوار إمام عاشور مع الأهلي في بطولة كأس العالم، بعدما خضع لجراحة عاجلة في عظمة الترقوة عقب الإصابة القوية التي تعرض لها أمام إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية، كما يغيب أحمد نبيل “كوكا” عن مباراة اليوم بسبب كدمة في الركبة، وطاهر محمد طاهر للإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية.

ومن المتوقع أن يشارك أحمد مصطفى “زيزو” أساسيًا لأول مرة بقميص الأهلي أمام بالميراس في مباراة اليوم.

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأحمر، كما تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي

مكافأة ضخمة تنتظر الأهلي

وفي حال فوز الأهلي، سيحصل المارد الأحمر على 2 ملايين دولار إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما سيحصل على مليون دولار فقط حال التعادل.

ويحصل الأهلي على مكافأة 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة، كما ضمن مليون دولار إضافية عقب التعادل مع إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية.

ويبلغ ثمن كل انتصار في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2 مليون دولار، وثمن التعادل مليون دولار، فيما ستحصل الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي 7.5 مليون دولار، بينما التأهل للدور الربع النهائي 13.1 مليون دولار، والتأهل للدور النصف النهائي 21 مليون دولار، والتأهل للمباراة النهائية 30 مليون دولار على أن يضاف للبطل 40 مليون دولار.