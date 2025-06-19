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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس تحقيق الزمالك مع أحمد حمدي| مصدر بالنادي يكشف

أحمد حمدي
أحمد حمدي
منتصر الرفاعي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب مثوله للتحقيق مؤخرًا داخل القلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه على منصّات التواصل الاجتماعي.

كواليس تحقيق أحمد في الزمالك

وكشف مصدر داخل النادي، في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، عن أن أقوال ومبررات أحمد حمدي خلال جلسة التحقيق لم تكن مقنعة بالنسبة للإدارة، خاصة بعد حديثه عن بعض الأمور الداخلية للنادي عبر منصات السوشيال ميديا، وهو ما اعتبر تجاوزًا غير مقبول من جانب اللاعب".

وأوضح المصدر: “أن مجلس أدارة نادي الزمالك لم يكتف بالغرامة المالية، بل وجه تحذيرًا صريحًا لأحمد حمدي بعدم تكرار هذا السلوك مستقبلًا، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه التصرفات قد يعرضه لعقوبات أشد”.

وأشار المصدر: “إلى أن مسؤولي قطاع الكرة بالنادي سيخطرون اللاعب بكل تفاصيل العقوبات المالية الموقعة عليه، في إطار التزام النادي باللوائح والانضباط داخل الفريق”.

وكان اللاعب قد خضع، أمس، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر مواقع التواصل، والتي أثارت حالة من الجدل داخل أروقة النادي، قبل أن تُرفع نتائج التحقيق إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي، والذي صدر بالفعل بتوقيع الغرامة.

نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب أحمد حمدي مجلس أدارة نادي الزمالك

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