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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخطط لخطف رباعى بيراميدز | خاص

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
منتصر الرفاعي

يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً من جهوده من أجل حسم الكثير من الصفقات الجديدة لدعم الفريق الأول الكروى بلاعبين مميزين.
 

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ “صدي البلد”: “ يوجد أربع نجوم من فريق بيرميدز، على ردار القلعه البيضاء بملف صفقات الموسم القادم، ويتفاوض المجلس مع رباعي السماوي لضمهم بالصيف”.
 

وأكد المصدر: “دخل الإبيض فى مفاوضات جادة مع مصطفى فتحي من أجل تعويض رحيل أحمد زيزو للنادي الأهلي”.
 

وقال: “أن إدارة الفارس الأبيض قررت أرسال عرض رسمي لإدارة السماوى للحصول على خدمات مصطفى بالميركاتو الحالى”.

 وأضاف: “أن الزمالك وضع أيضا من الفريق السماوي الثلاثي محمود صابر، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد”.

ولم تحسم إدارة السماوى بعد موقفها النهائي من رحيل هذا الرباعي للابيض، سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي.

نادي الزمالك مصطفى فتحي محمود صابر محمد رضا بوبو محمود زلاكة بيرميدز الزمالك

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