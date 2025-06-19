مصدر يكشف عن سبب فشل انتقال زلاكة للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب ابتعاد محمود زلاكة لاعب فريق بيراميدز، من دائرة المرشحين للانضمام لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم المفاوضات التي قام بها الزمالك خلال الفترة الماضية لضم اللاعب ن في ظل الحاجة إلى جهوده بميت عقبة.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”: "أن أعارة زلاكة في سيراميكا قد أنتهت، وعاد إلى ناديه، ولكن تمسك بيراميدز باستمرار زلاكة، بسبب العروض التي تلقاها إبراهيم عادل لاعب الفريق خلال الأيام الجارية، للرحيل عن بيراميدز.

ومن المقرر أن يعقد إبراهيم عادل جلسة مع مسئولي بيراميدز للبت في العروض الاحترافية التى وصلته خلال الأيام الماضية تمهيداً لإختيار أفضلها له من ناحية ولناديه من ناحية أخرى، لذلك يسعى بيراميدز لاستمرار زلاكة تحسبا لرحيل إبراهيم عادل والاحتراف بالخارج.

وكان الزمالك قد أبدى اهتماما بضم اللاعب، سواء في صفقة منفصلة أو تبادلية، إلا أن بيراميدز استقر على استمرار اللاعب ورفض رحيله، سواء بالبيع أو الإعارة لأى نادٍ آخر للحاجة إلى جهوده الفترة المقبلة.

أحمد سالم يطمئن جماهير الزمالك

في سياق أخر.. أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ملف كرة القدم يسير وفق خطة محددة ومدروسة من قبل إدارة النادي.

وقال سالم خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: “أطمئن جماهير الزمالك أن الأمور داخل النادي تسير بشكل منظم، ولا يوجد أي تخبط كما يشاع، نعمل وفق خطة واضحة، وسيتم الإعلان قريباً عن خطوات وقرارات ستسعد الجماهير".

وأضاف: “اللاعب أحمد حمدي خضع لتحقيق داخلي طبيعي، وأبدى التزاماً كاملاً بقرارات النادي".

وبشأن المدير الرياضي، أوضح سالم: “جون إدوارد مرشح بقوة لتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك، وسيتم حسم هذا الملف بقرارات رسمية قريباً”.

وتابع المتحدث الرسمي: “ليس من المنطقي أن نتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية تخص المدير الفني أو الصفقات الجديدة وهناك من يظن أن الزمالك متأخر في بعض الملفات، لكن الحقيقة أن الأمور تُدار بحكمة وترتيب، والنتائج ستكون ملموسة للجميع قريباً”.

وأتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تعمل بروح المسؤولية الكاملة من أجل إعادة الاستقرار وتحقيق طموحات الجماهير البيضاء.