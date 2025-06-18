مصدر يكشف تفاصيل جلسة الزمالك مع جون إدوارد

كشف مصدر من داخل الزمالك عن تفاصيل الجلسة التي تمت بين حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وهشام نصر، نائب النادي، مع جون إدوارد، المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، إن الاجتماع يحمل مناقشة خطة العمل الفترات القادمة استعدادا للموسم الجديد وإعداد الفريق.

وأضاف أنه تم الحديث مع جون إدوارد عن جميع ملفات كرة القدم، إلى جانب تفاصيل الإعلان الرسمي المنتظر عن مدير رياضي للنادي.

وذكر أن الاجتماع، الذي عقد في مقر النادي، ناقش استراتيجية الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث عرض جون إدوارد تصورًا متكاملًا لإدارة ملف كرة القدم، بما في ذلك الخطط لتطوير قطاع الناشئين وسوق انتقالات اللاعبين، كما تم الاتفاق على العمل المشترك لوضع اللمسات النهائية على العقد والمتطلبات المترتبة على الدور الإداري الجديد، ما يعكس مدى جدية النادي في الارتقاء بالمستوى الرياضي.

وأشار إلى أن الاجتماع خرج بأجواء إيجابية للغاية، وأكد المجتمعون أنهم بصدد الإعلان عن القرار النهائي في غضون 48 ساعة، ما يشير إلى أن النادي يسارع الزمن لإنهاء الملفات المفتوحة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضح أن مسئولى الزمالك طالبوا بسرعة حسم ملفات كرة القدم من صفقات ومدير فني للفريق الأبيض.

ولفت المصدر إلى أن الإعلان عن تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك سيكون خلال 48 ساعة، وسوف يأتى ومعه الفريق الخاص.