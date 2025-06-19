مصدر يكشف تفاصيل تقرير الإطاحة بـ مصطفى شلبي من الزمالك

تضمن تقرير أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبا إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، يتضمن اسم مصطفى شلبي، الجناح الأيسر للفريق ضمن قائمة اللاعبين الصادر توصية بالاستغاء عن خدماتهم.

وقال مصدر داخل الزمالك، لـ “ صدي البلد”: “تقرير أيمن الرمادي تضمن أن مصطفي شلبي يمتلك إمكانات فنية، ولكنه لا يتحمل الضغوط ويتراجع مستواه بشكل كبير متأثرا بتلك الضغوط”.

وأشار المصدر: “تقرير أيمن الرمادي، استشهد بتسديد مصطفى شلبي، لركلات الجزاء بشكل مميز في التدريبات، وعند وضعه تحت ضغط في نهائي كأس مصر أهدر الركلة، وقد يكون لاعبا ميمزا مع فرق غير جماهيرية إلا أن الضغوط تؤثر على مستواه ومن الأفضل رحيله”.

ويذكر أن مجلس القلع البيضاء ينسق مع لجنة التخطيط بتلك الفترة صفقات الموسم القادم، ويحدد اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم نهائياً.

الزمالك يخطط لضم رباعى بيراميدز

وعلى صعيد أخر.. يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً من جهوده من أجل حسم الكثير من الصفقات الجديدة لدعم الفريق الأول الكروى بلاعبين مميزين.



وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ “صدي البلد”: “ يوجد أربع نجوم من فريق بيرميدز، على ردار القلعه البيضاء بملف صفقات الموسم القادم، ويتفاوض المجلس مع رباعي السماوي لضمهم بالصيف”.



وأكد المصدر: “دخل الإبيض فى مفاوضات جادة مع مصطفى فتحي من أجل تعويض رحيل أحمد زيزو للنادي الأهلي”.



وقال: “أن إدارة الفارس الأبيض قررت أرسال عرض رسمي لإدارة السماوى للحصول على خدمات مصطفى بالميركاتو الحالى”.

وأضاف: “أن الزمالك وضع أيضا من الفريق السماوي الثلاثي محمود صابر، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد”.

ولم تحسم إدارة السماوى بعد موقفها النهائي من رحيل هذا الرباعي للابيض، سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي.







