ملايين الدولارات تنهال على الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز على بالميراس

يخوض الأهلي اختبارًا صعبًا ضد بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المحتدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي

مكافأة ضخمة تنتظر الأهلي

وفي حال فوز الأهلي، سيحصل المارد الأحمر على 2 ملايين دولار إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما سيحصل على مليون دولار فقط حال التعادل.

ويحصل الأهلي على مكافأة 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة، كما ضمن مليون دولار إضافية عقب التعادل مع إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية.

ويبلغ ثمن كل انتصار في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2 مليون دولار، وثمن التعادل مليون دولار، فيما ستحصل الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي 7.5 مليون دولار، بينما التأهل للدور الربع النهائي 13.1 مليون دولار، والتأهل للدور النصف النهائي 21 مليون دولار، والتأهل للمباراة النهائية 30 مليون دولار على أن يضاف للبطل 40 مليون دولار.

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأحمر، كما تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

ويفقد الأهلي خدمات الثلاثي إمام عاشور وأحمد نبيل “كوكا” وطاهر محمد طاهر، أمام بالميراس، بسبب الإصابة.