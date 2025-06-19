مصير سيف الجزيري .. أزمة الشرط الجزائي ومحاولات الزمالك | خاص

أكد مصدر داخل نادي الزمالك على رفض التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مقترح خروجه إعارة الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ “ صدي البلد”: “ أن من ضمن محاولات الزمالك خروج اللاعب الموسم المقبل من أجل التمكن من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الهجوم الأبيض”.

حيث لا يزال عقد الجزيري ممتد لموسمين قادمين بشرط جزائي كبير يصعب على الزمالك دفعه من أجل رحيل اللاعب

وأضاف المصدر: “أن اللاعب ووكيله رفضوا مناقشة أى مقترح للإعارة وتمسك باستمرار عقده مع الزمالك أو الرحيل والحصول على كامل الشرط الجزائي”.

ويذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل إلى 2 مليون دولار، ويصعب على الزمالك دفعه في ظل الرغبة في التعاقد مع صفقات جديدة وأيضا التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

أحمد سالم يطمئن جماهير الزمالك

في سياق أخر.. أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ملف كرة القدم يسير وفق خطة محددة ومدروسة من قبل إدارة النادي.

وقال سالم خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: “أطمئن جماهير الزمالك أن الأمور داخل النادي تسير بشكل منظم، ولا يوجد أي تخبط كما يشاع، نعمل وفق خطة واضحة، وسيتم الإعلان قريباً عن خطوات وقرارات ستسعد الجماهير".

وأضاف: “اللاعب أحمد حمدي خضع لتحقيق داخلي طبيعي، وأبدى التزاماً كاملاً بقرارات النادي".

وبشأن المدير الرياضي، أوضح سالم: “جون إدوارد مرشح بقوة لتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك، وسيتم حسم هذا الملف بقرارات رسمية قريباً”.

وتابع المتحدث الرسمي: “ليس من المنطقي أن نتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية تخص المدير الفني أو الصفقات الجديدة وهناك من يظن أن الزمالك متأخر في بعض الملفات، لكن الحقيقة أن الأمور تُدار بحكمة وترتيب، والنتائج ستكون ملموسة للجميع قريباً”.

وأتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تعمل بروح المسؤولية الكاملة من أجل إعادة الاستقرار وتحقيق طموحات الجماهير البيضاء.