قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحجر الزراعي المصري يحصل على شهادة الأيزو لأول مرة في تاريخه
مصر في مواجهة الصمت الدولي: لا للعدوان على غزة.. ونعم للسلام العادل والشامل
كأس العالم للأندية.. تشكيل ماشستر سيتي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
طراز A350-900 .. مصر للطيران توقع صفقة طائرات جديدة مع إيرباص
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشرط الجزائي يمنع الزمالك من فسخ عقد الجزيري

سيف الجزيري
سيف الجزيري
منتصر الرفاعي

 يسعى مسئولو نادي الزمالك للوصول إلى اتفاق مع التونسى سيف الجزيري بشأن الرحيل عن الفريق بتسويقه وإعارته، مع تجنب فسخ التعاقد مع اللاعب، خاصة وان عقده مستمر مع الأبيض موسمين آخرين وفقا للعقد الجديد الذى وقع عليه اللاعب بعد أزمته الأخيرة مع المجلس والخاصة بمستحقاته.

وعقد الزمالك جلسات مع اللاعب وقتها، ووافق الجزيرى على جدولة مستحقاته وتسلم المبالغ المستحقة له في المواعيد التي حددها مجلس إدارة النادي.

 

ويدرس مسئولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسويق سيف الجزيري، وإعارته خلال الانتقالات الصيفية، تحسبا للتعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم صفوف الأبيض.

ويخشى الزمالك فسخ العقد مع الجزيرى فى ظل وجود شرط جزائي في عقد اللاعب والذي يصل إلى 2 مليون دولار، وهو مبلغ كبير على النادى فى الفترة الحالية فى ظل رغبة الزمالك إبرام صفقات جديدة وكذلك التعاقد مع مدير فنى أجنبى بالإضافة إلى تجديد وتمديد عقود بعض اللاعبين بالفريق.


مصير حسام عبدالمجيد مع الزمالك

وفي سياق أخر.. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات في ملف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول الكروى في النادى، وإمكانية رحيله عقب العروض الخارجية.

وأكد المصدر: “على أن الزمالك يتحدث مع مدافعه حاليا لتعديل عقده ليحصل على 10 و11 مليون جنيه بالمواسم المتتالية، لكن اللاعب أبدى رغبة كبيرة بالاحتراف”.
 

وأشار المصدر: “إلى أن القلعة البيضاء لا تمتلك عروض رسمية لرحيل المدافع، لكن الوكلاء تحدثوا عن عروض من بلجيكا ومن سيسكا موسكو”.

وشدد، “لا توجد أي عروض رسمية، والأندية مثل سيسكا موسكو لا تقدم عروض كبيرة ومغرية والأرقام ليست كبيرة”.

 واختتم، "مازال بعقد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الكروي موسمين مع الفارس الابيض، ويمكن للنادي التضحية وتعديل عقده وتمديده لأنه من أهم اللاعبين بدفاع النادي والمنتخب".

التونسى سيف الجزيري نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب مسئولي نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

ارشيفي

السلطات الإيرانية تحبط هجوما إرهابيا في محافظة البرز

أرشيفية

غزة: 144 شهيدًا في يوم واحد وتواصل استهداف المساعدات

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد