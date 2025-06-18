الشرط الجزائي يمنع الزمالك من فسخ عقد الجزيري

يسعى مسئولو نادي الزمالك للوصول إلى اتفاق مع التونسى سيف الجزيري بشأن الرحيل عن الفريق بتسويقه وإعارته، مع تجنب فسخ التعاقد مع اللاعب، خاصة وان عقده مستمر مع الأبيض موسمين آخرين وفقا للعقد الجديد الذى وقع عليه اللاعب بعد أزمته الأخيرة مع المجلس والخاصة بمستحقاته.

وعقد الزمالك جلسات مع اللاعب وقتها، ووافق الجزيرى على جدولة مستحقاته وتسلم المبالغ المستحقة له في المواعيد التي حددها مجلس إدارة النادي.

ويدرس مسئولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسويق سيف الجزيري، وإعارته خلال الانتقالات الصيفية، تحسبا للتعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم صفوف الأبيض.

ويخشى الزمالك فسخ العقد مع الجزيرى فى ظل وجود شرط جزائي في عقد اللاعب والذي يصل إلى 2 مليون دولار، وهو مبلغ كبير على النادى فى الفترة الحالية فى ظل رغبة الزمالك إبرام صفقات جديدة وكذلك التعاقد مع مدير فنى أجنبى بالإضافة إلى تجديد وتمديد عقود بعض اللاعبين بالفريق.



مصير حسام عبدالمجيد مع الزمالك

وفي سياق أخر.. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات في ملف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول الكروى في النادى، وإمكانية رحيله عقب العروض الخارجية.

وأكد المصدر: “على أن الزمالك يتحدث مع مدافعه حاليا لتعديل عقده ليحصل على 10 و11 مليون جنيه بالمواسم المتتالية، لكن اللاعب أبدى رغبة كبيرة بالاحتراف”.



وأشار المصدر: “إلى أن القلعة البيضاء لا تمتلك عروض رسمية لرحيل المدافع، لكن الوكلاء تحدثوا عن عروض من بلجيكا ومن سيسكا موسكو”.

وشدد، “لا توجد أي عروض رسمية، والأندية مثل سيسكا موسكو لا تقدم عروض كبيرة ومغرية والأرقام ليست كبيرة”.

واختتم، "مازال بعقد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الكروي موسمين مع الفارس الابيض، ويمكن للنادي التضحية وتعديل عقده وتمديده لأنه من أهم اللاعبين بدفاع النادي والمنتخب".