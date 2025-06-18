حقيقة توقيع سيف الدين الجزيري عقد جديد مع الزمالك

كشف حازم فتوح، وكيل اللاعبين تطورات داخل نادي الزمالك، وحقيقة توقيع اللاعب سيف الدين الجزيري عقد جديد.

وقال حازم فتوح وكيل اللاعبين عبر بلس 90: “سيف الدين الجزيري قام بتوقيع عقد جديد مع النادي ولدينا ما يثبت ذلك، ومسألة توثيق العقد أمر يخص الزمالك فقط، وهو من أبرز المحترفين الأجانب، كما سبق وتدخل لإعادة المهاجم التونسي للنادي بعدما تأخرت رواتبه المالية وكان يمتلك عرضا من الإمارات وساهم في إعادة اللاعب للنادي”.

وتابع: “لم أتقاضى أي جنيه أو دولار عمولة من نادي الزمالك رغم قيامي بجلب العديد من المدربين واللاعبين، وتنازلت عنها حبًا في النادي، وسبق وجلبت عرضًا للنادي لإقامة معسكر كامل لمدة أسبوع في دبي وحصل النادي على مبالغ كبيرة وقتها وواجه أندية خليجية كبيرة”.

وأضاف: “أيمن الرمادي مدرب محترف، ويجب توجيه التحية لمجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب في اسناد المهمة له ونجح في تحقيق لقب كأس مصر، والعقد كان يُجدد باتفاق الطرفين، وبما أنه لم يحدث أي جلسات بين الطرفين، فأن عقد الرمادي انتهى مع الزمالك”.