تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب

كشف الدكتور أشرف نهاد محرم، أستاذ جراحة العظام بقصر العيني، عن ملابسات إصابة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، والتي أجبرته على الانسحاب من استكمال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

















تشخيص الإصابة وإجراء عملية جراحية عاجلة

أوضح الدكتور أشرف محرم، في تصريحات تلفزيونية، أن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور تمثلت في كسر في عظمة الترقوة، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل. وأُجريت العملية في مدينة ميامي الأمريكية، حيث تم خلالها تركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظمة المكسورة، وذلك لضمان تعافي اللاعب بالشكل الأمثل.



السبب وراء تكرار الإصابة

وأشار الدكتور محرم إلى أن السبب الرئيسي في تكرار الإصابة هو سقوط عاشور بشكل خاطئ على كتفه للمرة الثانية، وهو نفس النمط الذي تعرض له خلال مباراة مع المنتخب الوطني قبل نحو عامين. وأكد أن هذا النوع من الإصابات يصبح أكثر عرضة للتكرار في حال لم تتم الوقاية بشكل كافٍ أو إذا تعرض اللاعب للسقوط بنفس الطريقة.





موعد العودة للملاعب وتقييم الحالة

أكد الدكتور محرم أن عاشور سيبدأ تدريبات بدنية خفيفة خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية والالتحامات قبل ستة أسابيع على الأقل. وستتم متابعة حالته الصحية بشكل دقيق من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، الذي سيقرر توقيت عودته الرسمية للمشاركة في المباريات بناءً على تقييم شامل لحالته بعد انتهاء فترة التعافي.





رسالة طمأنة لجماهير الأهلي

في ختام تصريحاته، طمأن الدكتور أشرف محرم جماهير الأهلي على حالة اللاعب، مؤكدًا أن الجراحة كانت ناجحة وأن عاشور يتمتع بحالة نفسية جيدة تساعده على تخطي المرحلة الحالية والعودة بشكل قوي إلى الملاعب



