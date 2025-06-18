محمد ربيعة: سيف الجزيري أصعب مهاجم واجهته.. والانضمام للمنتخب كان أجمل مفاجأة في حياتي

أبدى محمد ربيعة، مدافع نادي سموحة ومنتخب مصر، سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفراعنة، واصفاً هذه اللحظة بأنها "أجمل مفاجأة في حياته"، خاصة أنه لم يكن يعلم بالأمر وكان قد حدد موعد فرحه تزامنًا مع المعسكر.

كشف ربيعة، خلال ظهوره في برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، عن بدايته المتأخرة في كرة القدم قائلاً: "بدأت مسيرتي في سن 18 مع نادي بنها، وكنت ألعب في مركز الديفندر ثم المساك، قبل أن أعشق اللعب كقلب دفاع (سردباك)".

وأضاف: "أول مرة ألعب في الدوري الممتاز كانت مع مودرن سبورت وأنا عندي 27 سنة، وكنت مع زملاء مميزين مثل محمد عبد المنعم والراحل أحمد رفعت، وسعد سمير، ومحمود مرعي".

وأوضح ربيعة أن انتقاله لوادي دجلة في الدرجة الثانية كان "أفضل قرار في مسيرته"، قبل أن ينتقل لسموحة ويختاره حسام حسن لمعسكر المنتخب، حيث شارك في مباراتين دوليتين"