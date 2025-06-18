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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل لاعبين: لو زيزو كان انتقل للدوري السعودي استحالة عودته لمصر

أحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو
سارة عبد الله

كشف حازم فتوح، وكيل اللاعبين، كواليس حول اللاعب أحمد مصطفى زيزو، قبل انضمامه للنادي الأهلي.

وقال حازم فتوح وكيل اللاعبين عبر بلس 90: “لو زيزو انتقل لنادي نيوم، كان سيظل في الدوري السعودي خلال الموسمين القادمين ولن يعود إلى مصر، وعلى سبيل المثال لو لم يوفق مع نيوم في الموسم الأول يتم اعارته لنادي آخر مع تحمل جزء من راتبه كما حدث مع طارق حامد وأحمد حجازي وغيرهم. ولكن نيوم كان يضع زيزو ضمن مشروع النادي لبناء فريق يكمل مسيرته في دوري روشن للمحترفين".

وتابع: “الزمالك كان له الأولوية في إعادة زيزو خلال فترة سريان العقد مع نادي نيوم السعودي، في حال عدم تسويقه داخليًا في المملكة أو أحد الأندية الآخرى، كان الزمالك سيعيد اللاعب براتب مالي يتم الاتفاق عليه بين اللاعب والناديين”.

وأضاف: “عدد من أعضاء مجلس الزمالك كان لديهم ترحيب برحيل زيزو، منهم حسام المندوه، وكان يريد الاستفادة من المبلغ الكبير، وكانت له رؤية معينة في توجيه المقابل لضم عناصر جيدة، ومنهم لاعبين يلعبون في كأس العالم للأندية حاليا، منهم أشرف بن شرقي على سبيل المثال، ولاعبين آخرين.. والمندوه يستحق التحية على تفكيره في ذلك الوقت”.

واختتم: “هشام نصر وأحمد سليمان كانوا من ضمن الاعضاء المتواجدين في الصفقة أيضا، ونادي نيوم تواصل مع زيزو ووالده بعدما حصل على موافقة الزمالك في البداية.. ووالد زيزو جاء من المنيا للتفاوض حول رحيل نجله، وكان سيتم التنسيق حول من سيقوم بابلاغ الجمهور بالرحيل.. في مرحلة معينة كان هناك تخوف من جمهور الزمالك الذي كان متمسك باللاعب”.

حازم فتوح زيزو نيوم الزمالك أحمد مصطفى زيزو

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