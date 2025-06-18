ريفر بليت يضرب أوراوا بثلاثية ويتصدر مجموعته بكأس العالم للأندية

حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني فوزًا مستحقًا على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

افتتح ريفر بليت التسجيل عن طريق اللاعب فاكوندو كوليديو في الدقيقة 12، ثم أضاف سيباستيان دريوسي الهدف الثاني للفريق الأرجنتيني في الدقيقة 48.

وقلص يوسوك ماتسو النتيجة لصالح أوروا بتسجيل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 48، قبل أن يعقد ماكسيميليانو ميزا مهمة الفريق الياباني بإحراز الهدف الثالث لفريق ريفر بليت.

بهذه النتيجة، يتصدر ريفر بليت ترتيب المجموعة الخامسة “مؤقتًا” برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي التي تقام الليلة في تمام الرابعة فجرًا.

مجموعات كأس العالم للأندية

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.