مدرب بورتو السابق: لو لعب الأهلي كما فعل أمام إنتر ميامي سيفوز على بالميراس بنتيجة كبيرة

أكد جوزيه مورايس، مدرب بورتو السابق، أن الأهلي يمتلك الإمكانيات للفوز على بالميراس في الجولة المقبلة من كأس العالم للأندية، إذا قدم نفس الأداء القوي الذي ظهر به خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي.

وقال مورايس في تصريحاته مع قناة الأهلي:

"لو لعب الأهلي بنفس الأداء أمام إنتر ميامي في شوط المباراة الأول، أضمن فوزه على بالميراس بنتيجة كبيرة جدًا."

وأضاف: "الأهلي فريق عالمي، يثبت جدارته أينما لعب، وكأن كل الملاعب ملعبه الخاص، ويعد حاليًا أفضل فريق في إفريقيا."

ورجّح مورايس أن بالميراس وبورتو الأقرب للتأهل من المجموعة الأولى، مع إمكانية دخول الأهلي كمنافس قوي على بطاقة العبور لدور الـ 16.