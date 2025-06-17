إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة بالميراس في مونديال الأندية

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي ضربة جديدة قبل موقعة بالميراس البرازيلي المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، بعدما تأكد غياب لاعب آخر عن صفوف الفريق.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس مساء الخميس 19 يونيو في السابعة بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن انتهت أولى مبارياته أمام إنتر ميامي بالتعادل السلبي، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة بالميراس وبورتو البرتغالي.

وكان الفريق قد فقد بالفعل جهود إمام عاشور إثر إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي، لينضم إلى قائمة الغيابات لاعب جديد هو أحمد نبيل كوكا، الذي يعاني من كدمة قوية منعته من المشاركة في التدريبات الأخيرة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة الأهلي أن كوكا لم يظهر في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، ما يقلل من فرص لحاقه بمباراة بالميراس.

وفي ظل هذه الغيابات، تبرز احتمالية الدفع باللاعب كريم الدبيس لتعويض النقص في قائمة الفريق، بينما يبقى موقف يحيى عطية الله معلقًا بانتظار قرار الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ريبيرو.

يُذكر أن المجموعة الأولى تشهد تساويًا في رصيد النقاط بين الفرق الأربعة بعد انتهاء الجولة الأولى بالتعادل في جميع المباريات، ما يرفع من أهمية مواجهة الأهلي وبالميراس في تحديد ملامح الصعود إلى الدور المقبل.