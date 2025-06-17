قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. أسطورة إيطاليا يفاجئ ميسي بهدية تاريخية
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية
خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو
عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
الإفتاء تكشف أفضل دعاء للميت أوصى به النبي
وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات
بطلها 3 محبوسين .. تفاصيل مروعة لوفاة محتجز بالقسم في مصر القديمة
اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكر خارجي لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة بالميراس في مونديال الأندية

الاهلي
الاهلي
حمزة شعيب

 

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي ضربة جديدة قبل موقعة بالميراس البرازيلي المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، بعدما تأكد غياب لاعب آخر عن صفوف الفريق.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس مساء الخميس 19 يونيو في السابعة بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن انتهت أولى مبارياته أمام إنتر ميامي بالتعادل السلبي، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة بالميراس وبورتو البرتغالي.

وكان الفريق قد فقد بالفعل جهود إمام عاشور إثر إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي، لينضم إلى قائمة الغيابات لاعب جديد هو أحمد نبيل كوكا، الذي يعاني من كدمة قوية منعته من المشاركة في التدريبات الأخيرة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة الأهلي أن كوكا لم يظهر في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، ما يقلل من فرص لحاقه بمباراة بالميراس.

 وفي ظل هذه الغيابات، تبرز احتمالية الدفع باللاعب كريم الدبيس لتعويض النقص في قائمة الفريق، بينما يبقى موقف يحيى عطية الله معلقًا بانتظار قرار الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ريبيرو.

يُذكر أن المجموعة الأولى تشهد تساويًا في رصيد النقاط بين الفرق الأربعة بعد انتهاء الجولة الأولى بالتعادل في جميع المباريات، ما يرفع من أهمية مواجهة الأهلي وبالميراس في تحديد ملامح الصعود إلى الدور المقبل.

الاهلي بالميراس كاس العالم للاندية امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

الإيجار القديم

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

الايجار القديم

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور: الزمالك يؤجل الإعلان عن صفقاته لهذا السبب

صورة أرشيفية

خبير استراتيجي: لجوء إسرائيل إلى امريكا في حرب إيران "قلة حيلة".. استنفدت كل طاقتها

الايجار القديم

كيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضح

بالصور

بالأبحاث العلمية.. اعرف فوائد وأضرار عصير البرتقال

عصير البرتقال
عصير البرتقال
عصير البرتقال

ترند جديد.. طريقة عمل الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

الإعلان التشويقي لفيلم احمد وأحمد

غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

لطيفة

لطيفة توجه رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد