مدرب الزمالك: نستحق التتويج بكأس مصر وبيراميدز بطل الدوري

أكد أيمن عبد العزيز، المدرب العام للزمالك، أن الفريق استحق الفوز ببطولة كأس مصر للموسم 2024-2025 بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لقناة الزمالك أن الفوز بالكأس جاء ليعوض إخفاق الفريق في بطولة الدوري، مشيدًا بحضور الجماهير ودورها الحاسم في دعم اللاعبين خلال النهائي. كما أثنى على الأداء الجماعي وروح الفريق بقيادة الجهاز الفني وأيمن الرمادي.

وأكد عبد العزيز، أن الفوز بالكأس جاء لتعويض بطولة الدوري، مرددا:" بالنسبة لي بيراميدز هو بطل الدوري"

وأشار المدرب العام إلى أن الكبار مثل شيكابالا وعبد الله السعيد كان لهم تأثير إيجابي داخل وخارج الملعب بتحفيز اللاعبين الصغار، مؤكدًا أن الجميع وضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار.

واختتم عبد العزيز تصريحاته بالإشادة بعمر جابر، واصفًا إياه بأنه يتمتع بروح قتالية وانضباط كبير، مؤكدًا أن الفريق يستعد حاليًا لبناء قائمة قوية للموسم الجديد.