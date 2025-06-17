اتجاه في الزمالك لإسناد ملف الراحلين لـ ميدو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف المدير الفني الأجنبي للزمالك لازال يؤرق الجميع داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن يوم 28 يونيو الجاري هو الموعد الأخير لقيد القائمة الأولى ولابد من حسم الملف سريعًا، وأي مدرب أجنبي جديد لن يستطيع تحديد الراحلين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: مسئولو الزمالك حتى الآن لم يحسموا القائمة الأولى، لأن أي لاعب لن يتم قيده سيصبح حر ويمكنه التوقيع لأي فريق آخر، ولازال هناك بعض الانقسام داخل النادي في العديد من الملفات.

وأضاف: هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، أن يختار أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط القائمة الأولى، وفقا لرؤيته الفنية.

وأكمل: هناك قائمة بأسماء الراحلين تم تجهيزها من جانب لجنة التخطيط، ولا يريدون الاعلان عنها حتى يتم التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة. وميدو هو من يتفاوض حتى الآن مع بعض الأسماء في ظل عدم الاعلان عن تعيين جون إدوارد بشكل رسمي في منصب المدير الرياضي.

وأتم: لا يوجد مبرر حتى الآن لتأخير التعاقد مع مدرب أجنبي.