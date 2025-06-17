قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل صيام رأس السنة الهجرية.. ماذا قال عنه النبي؟
ألمانيا: تدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني "مدرج على جدول الأعمال"
قلعوها الحجاب وضربوها.. سيدة تستغيث بعد تعرضها لاعتداء داخل محل شهير بالقاهرة
مفيش تسريب لامتحانات الثانوية العامة.. متحدث التعليم: ظهور جروبات للتربح
عزة مصطفى توجه رسالة عاجلة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة
يونيسف : تصديق مصر على اتفاقية حقوق الطفل رسالة قوية
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان أهمية خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل
وزيرة المجالس النيابية: وحدات بديلة للمستأجرين.. وإحصاء جديد لتحديد المستحقين خلال عامين
أذكار المساء كاملة لحفظ النفس من كل شر.. رددها الآن
وزير الداخلية الأوكراني: روسيا استهدفت 27 مكانا بالعاصمة كييف
جيش الاحتلال: رصد أقل من 10 صواريخ إيرانية في الدفعة الحالية
سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روح رياضية عظيمة.. محمد فارس يعلق على اهتمام جماهير الزمالك بنسب الحضور في كأس العالم للأندية

محمد فارس
محمد فارس
يارا أمين

علق الإعلامي محمد فارس، ساخرا على اهتمام جماهير القلعة البيضاء بمباريات كأس العالم للأندية.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "عاجبني إهتمام جمهور الزمالك بنسب الحضور في كأس العالم للأندية ومستويات الفرق أكتر من إهتمامه بفريقه اللي من غير مدرب لحد دلوقتي وبالشيكات المفتوحة اللي لسه مجابتش لعيبة وبممدوح  عباس اللي قال هجيب صفقتين سوبر ينسونا الو جع و آلا م رحيل زيزو. فنسيوا كل ده وقاعدين يتفرجوا معانا على زيزو. روح رياضية عظيمة والله".

ممدوح عباس يدعم الزمالك

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن عودة رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، لدعم القلعة البيضاء بعد غضبه وإعلانه أنه سيتوقف عن دعم النادي الفترة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ممدوح عباس رغم غضبه الفترة الماضية، إلا أنه أكد للمسئولين في نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أنه ملتزم بـ3 صفقات للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف أن ممدوح عباس خلال الساعات الماضية تواصل مع مسئولي بيراميدز لعقد صفقات تبادلية، والأمور في طريقها للتنفيذ، وأكد عباس لمسئولي الزمالك أن الأمور اقتربت من النهاية.

وعلم “صدى البلد” أن الصفقات التبادلية مع بيراميدز ستكون: محمد رضا “بوبو” ومحمود صابر، وهناك موافقة مبدئية وتوافق بين المسئولين في الناديين في الصفقة، ومن المنتظر أن يحدد بيراميدز طلباته من لاعبي الأبيض.

محمد فارس الزمالك كأس العالم للأندية ممدوح عباس صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: العنف الأسري ناقوس خطر يهدد سلامة المجتمع.. صور

محافظ المنوفية يتفقد لحوم صكوك الاضاحي قبل توزيعها

محافظو كفر الشيخ ودمياط والمنوفية يشهدون تسلم أولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر

خلال ملتقى المرأة.. الجامع الأزهر يضع روشتة علاجية لجهاد النفس بعد الحج

بالصور

لطلاب الثانوية العامة .. 10 أطعمة تناولها يوميا فى الامتحانات | تزيد التركيز والذكاء

تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة

أسوأ 3 عادات تؤدي إلى تآكل سيارتك بشكل أسرع

سيارات
سيارات
سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة

نشرة المرأة والمنوعات| مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد حيل تخلّصك من التوتر في الثانوية العامة.. نصائح لتخلص الجسم من الرائحة الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

نور عمرو دياب

من عالم الفن إلى…؟! نور دياب تعلن عن تحول مفاجئ وتفاصيل خاصة لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد