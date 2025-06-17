روح رياضية عظيمة.. محمد فارس يعلق على اهتمام جماهير الزمالك بنسب الحضور في كأس العالم للأندية

علق الإعلامي محمد فارس، ساخرا على اهتمام جماهير القلعة البيضاء بمباريات كأس العالم للأندية.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "عاجبني إهتمام جمهور الزمالك بنسب الحضور في كأس العالم للأندية ومستويات الفرق أكتر من إهتمامه بفريقه اللي من غير مدرب لحد دلوقتي وبالشيكات المفتوحة اللي لسه مجابتش لعيبة وبممدوح عباس اللي قال هجيب صفقتين سوبر ينسونا الو جع و آلا م رحيل زيزو. فنسيوا كل ده وقاعدين يتفرجوا معانا على زيزو. روح رياضية عظيمة والله".

ممدوح عباس يدعم الزمالك

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن عودة رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، لدعم القلعة البيضاء بعد غضبه وإعلانه أنه سيتوقف عن دعم النادي الفترة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ممدوح عباس رغم غضبه الفترة الماضية، إلا أنه أكد للمسئولين في نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أنه ملتزم بـ3 صفقات للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف أن ممدوح عباس خلال الساعات الماضية تواصل مع مسئولي بيراميدز لعقد صفقات تبادلية، والأمور في طريقها للتنفيذ، وأكد عباس لمسئولي الزمالك أن الأمور اقتربت من النهاية.

وعلم “صدى البلد” أن الصفقات التبادلية مع بيراميدز ستكون: محمد رضا “بوبو” ومحمود صابر، وهناك موافقة مبدئية وتوافق بين المسئولين في الناديين في الصفقة، ومن المنتظر أن يحدد بيراميدز طلباته من لاعبي الأبيض.