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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألبا كلمة السر أمام بورتو.. إنتر ميامي يتمسك بأمل العبور في كأس العالم للأندية

انتر ميامي
انتر ميامي
حمزة شعيب

يخوض فريق إنتر ميامي الأمريكي ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه بورتو البرتغالي مساء الخميس، في لقاء مصيري لحسم مصير التأهل عن المجموعة الأولى.

وكان إنتر ميامي قد استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي مع الأهلي المصري، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب "هارد روك"، ليكتفي بنقطة واحدة، بينما يتصدر الأهلي المجموعة بفارق نقاط السلوك النظيف.

ويسابق الإسباني جوردي ألبا الزمن للحاق بالمواجهة المرتقبة بعد غيابه عن لقاء الأهلي بسبب إصابة عضلية، حيث أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيزه للمشاركة في مباراة بورتو التي لا تحتمل أي تعثر جديد لإنتر ميامي، إذا أراد الاستمرار في البطولة.

ورغم اعتماد المدرب ماسكيرانو على نواه ألين في مركز الظهير الأيسر، إلا أن وجود ألبا يشكل إضافة كبيرة بجانب زميله ليونيل ميسي، الذي لم يتمكن من صناعة الفارق بمفرده في مواجهة الأهلي رغم محاولاته الكثيرة.

وترى التقارير أن بورتو وبالميراس هما الأقرب لحصد بطاقتي التأهل، غير أن إنتر ميامي يراهن على قوة الثنائي ألبا وميسي لتغيير المعادلة والعبور إلى دور الـ16.

انتر ميامي كأس العالم للاندية بورتو البرتغالي

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