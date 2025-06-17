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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب : مباراة الأهلي وإنتر ميامي تتصدر قائمة الأعلى حضورًا جماهيريًا بالاستاد

مهيب
مهيب
منار نور

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي أن مباراة النادي الأهلي المصري ونادي إنتر ميامي الأمريكي قد حققت أعلى نسبة حضور جماهيري من سعة الاستاد حتى الآن.

وكتب مهيب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مباراة الاهلي وانتر ميامي تتصدر أعلى نسبة حضور جماهيري من سعة الاستاد حتي الأن".

ويُشير هذا الإعلان إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به المباراة، مما يعكس الشعبية الواسعة للنادي الأهلي وقدرته على جذب أعداد غفيرة من المشجعين حتى خارج مصر.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية ضمن منافسات الجولة الثانية  المجموعة الأولى .

واقام الجهاز الفني للأهلي المران في نفس توقيت لقاء بالميراس البرازيلي، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك

مهيب عبد الهادي الاهلي بالميراس

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