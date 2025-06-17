إعلامي: زيزو الأقرب للعب أساسيًا مع الأهلي أمام بالميراس

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود حسن تريزيجيه جناح فريق الأهلي سيكون في التشكيل الأساسي بنسبة كبيرة أمام بالميراس البرازيلي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: لا يوجد أي مشكلة اطلاقا بالنسبة لـ بن شرقي، ومن الوارد مشاركته أيضا في اللقاء القادم سواء كلاعب أساسي أو بديل على حسب مجريات اللقاء.

وأضاف: تشكيل الأهلي الأساسي أمام بالميراس لن يشهد تغييرات سوى مشاركة زيزو بدلا من إمام عاشور.

وأكمل: مركز الظهير الأيسر هو لازال محل تفكير شديد من جانب الجهاز الفني، وستجرى المفاضلة بين مصطفى العش وكريم الدبيس وعطية الله، في ظل تضاؤل فرصة كوكا.

وأشار إلى كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي ظهر بمستوى طيب خلال المران الجماعي اليوم، مشيرا إلى أن هناك صراع قوي للعب في مركز الظهير الأيسر مع يحيى عطية الله، واختيار الظهير الأيسر سيكون على حسب استراتيجية خوسيه ريبيرو.

وتابع: فريق بالميراس يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويتميزون بالعامل البدني.

وأتم: إمام عاشور موجود مع بعثة الأهلي حتى الآن، واللاعب سيتواجد بشكل مبدئي حتى لقاء بورتو البرتغالي.