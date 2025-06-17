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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم مباراة دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي
مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي
محمد السعيد

حسم التعادل السلبي مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب “ميتلايف” في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهدت المباراة الظهور الأول للإنجليزي جوبي بيلينجهام بقميص بوروسيا دورتموند وقدم اللاعب مستوى جيدًا أمام الفريق البرازيلي.

دورتموند كان الأكثر استحواذًا على الكرة خلال المباراة بنسبة 55%، مقابل 45% لصالح فلومينينسي البرازيلي.

ورغم تفوق دورتموند في الاستحواذ على الكرة، إلا أن فلومينينسي كان الأكثر تسديدًا للكرة بـ14 تصويبة منها 5 على المرمى، بين سدد دورتموند 7 تسديدات فقط منها 3 بين القائمين والعارضة.

وتضم المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية كل من بوروسيا دورتموند وفلومينينسي وأولسان الكوري وصن داونز الجنوب إفريقي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

دورتموند فلومينينسي كأس العالم للأندية جوبي بيلينجهام مباراة بوروسيا دورتموند الألماني صن داونز

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