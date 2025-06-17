الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الأولى .

واقام الجهاز الفني للأهلي المران في نفس توقيت لقاء بالميراس البرازيلي، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

