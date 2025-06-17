ذكريات البرونزية ومرارة نصف النهائي.. ماذا تحمل المواجهة الثالثة بين الأهلي وبالميراس؟

تتجدد المواجهة بين النادي الأهلي المصري ونظيره بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسط ذكريات محفورة من لقاءاتهما السابقة التي اتسمت بالإثارة والندية بين ممثل إفريقيا وقوة أمريكا الجنوبية.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في النسخة الحالية من البطولة بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي، ليحصد أول نقطة له في المجموعة، بينما يسعى الآن لتعزيز حظوظه في التأهل عند لقاء بالميراس المرتقب.

أول مواجهات الأهلي وبالميراس برونزية تاريخية في 2020

تعود أولى المواجهات الرسمية بين الأهلي وبالميراس إلى نسخة 2020 من البطولة العالمية، حين التقيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقدم الأهلي أداءً دفاعيًا منظمًا نجح من خلاله في فرض التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي، قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته عبر ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليظفر بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2006.

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

أما اللقاء الثاني، فجاء في نصف نهائي النسخة التالية عام 2021، حيث دخل الأهلي المباراة بطموحات كبيرة لبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن بالميراس تمكن من إيقاف الحلم المصري بعد انتصار صعب بهدفين دون مقابل، ليكتفي الأحمر لاحقًا بخوض مباراة تحديد المركز الثالث.

رغم اختلاف نتائج المواجهتين السابقتين، إلا أن الأداء المتكافئ الذي أظهره الأهلي أمام أحد أبرز أندية أمريكا الجنوبية، يؤكد قدرة بطل إفريقيا على مقارعة الكبار في البطولات العالمية.