تعرف على معلقي مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تحدد طاقم التعليق الذي سيتولى تغطية المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، المقرر إقامتها مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

ويصطدم الأهلي ببالميراس في لقاء حاسم يقام في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن المجموعة الأولى التي تشهد منافسة شديدة بعدما تعادلت جميع الفرق المشاركة في الجولة الأولى، حيث انتهت مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مباراة بالميراس مع بورتو البرتغالي.

معلق مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قنوات "MBC MASR 1" و"MBC MASR 2" و"MBC ACTION"، حيث يتولى التعليق على القناة المصرية كل من فارس عوض ومدحت شلبي، فيما يعلّق عبد الله الحربي على قناة "MBC ACTION".

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة لكلا الفريقين في ظل التساوي في رصيد النقاط بالمجموعة، ما يضفي مزيداً من الإثارة على صراع التأهل للدور التالي في البطولة العالمية.