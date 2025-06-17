شوبير يوجّه رسالة حادة: لو مش هتدعم الأهلي.. الأفضل تصمت

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مباشرة لبعض الإعلاميين والصحفيين، بالإضافة إلى أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تجاهل أو الهجوم على النادي الأهلي خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال شوبير في تصريح له:"رسالة لبعض الإعلاميين والصحفيين وبعض الناس اللي عندهم صفحات، أعتقد لو محدش وقف مع الأهلي في كأس العالم للأندية يبقى عندك مشكلة كبيرة."

وأضاف:"لو أنت كاره للأهلي عادي، مفيش مشكلة خالص، بس متعلنهاش. المفروض تقول خيرًا أو لتصمت، لأن الصمت أحيانًا بيكون كويس."

وشدد شوبير على أهمية دعم ممثل الكرة المصرية في المحافل الدولية، داعيًا الجميع إلى تجاوز الخلافات والانتماءات، والوقوف خلف الأهلي كممثل للكرة المصرية والعربية.