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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بن شرقي يثير الجدل في مونديال الأندية.. ماذا فعل مع مدرب الأهلي؟

بن شرقي
بن شرقي
أحمد أيمن

تعد مشاركات الأهلي في مونديال الأندية هذا العام مشوبة بالعديد من الأزمات، التي كان أبرزها عدم استقرار أداء اللاعبين ووجود بعض التوترات داخل الفريق. 

من بين الأحداث التي أثارت الجدل، كانت حالة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي المنضم حديثا، والذي لم يشارك في الإحماء قبل المباراة ضد إنتر ميامي، مما أثار علامات الاستفهام حول حالته النفسية وعلاقته بالمدير الفني.

مباراة الأهلى وانتر ميامي 

استضاف ملعب "هارد روك" مباراة الأهلي وانتر ميامي، في الجولة الأولى والافتتاحية من مسابقة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، ارتقى رصيد كل من الأهلي وإنتر ميامي إلى نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الأولى وهو نفس رصيد فريقي بورتو وبالميراس التي انتهت مباراتهما بالتعادل السلبي أيضا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية والتي تضم كل من: الأهلي وانتر ميامي وبالميراس وبورتو.

علاقة بن شرقي مع ريبيرو

ظهر جلياً أن علاقة بن شرقي بالمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو ليست بالجيدة، حيث تم استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي، مما أثار استياء اللاعب. 

وقد علق بعض المحللين على ما حدث، حيث أشار إسلام الشاطر، الظهير الأيمن السابق للأهلي، إلى أن بن شرقي لا يشعر بالراحة مع ريبيرو، مما يشير إلى وجود تناقض في التواصل بين الطرفين.

بدوره قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف أم»: «جميع لاعبي الأهلي أجروا الإحماءات خلال المباراة حتى من لم يشارك، إلا أشرف بن شرقي، هل كان اللاعب مش سليم بنسبة 100% وجلس على الدكة وهو مصاب، لكن هذا الافتراض غير ممكن خاصة أنه لو مصاب مكنش هيدخل قائمة المباراة».

وتابع: «بصراحة والطبيعي إن بن شرقي يشارك مكان تريزيجيه، هل بن شرقي زعلان؟ أنا مذهول وحزين مما حدث في المباراة، والطبيعي أن بن شرقي كان يشارك مكان تريزيجيه».

وأتم شوبير تصريحاته: «رسالتي إلى الجهاز الفني واللاعبين هذه الفرص لا تأتي كثيرًا، ولو حقق الأهلي الفوز في مباراة إنتر ميامي فكان سيكفيه التعادل في مباراة بالميراس أو بورتو لضمان التأهل، خاصة أن إنتر ميامي كان المنافس الأسهل للأهلي في المجموعة».

أزمات الأهلي في مونديال الأندية 

الأزمات لم تتوقف عند حدود بن شرقي فقط، بل يعاني الفريق أيضاً من إصابات لبعض اللاعبين البارزين. فعلى سبيل المثال، تعرض النجم الأبرز في خط الوسط إمام عاشور للإصابة في الكتف، مما أجبره على الخروج من مباراة إنتر ميامي وانتهاء مشواره بالبطولة. هذا الغياب سيكون له أثر كبير على أداء الفريق.

جانب آخر جذب الانتباه خلال أول مباراة للفريق في المونديال، وهو التنافس بين اللاعبين على تسديد ركلة الجزاء. حدث ذلك عندما حصل الأهلي على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة ضد إنتر ميامي، والذي كان من الممكن أن يضيف ثلاث نقاط لرصيد الأهلي.

تريزيجيه أصر على تسديد الركلة وسط تنافس مع زملائه في الفريق وسام أبو علي وزيزو، ما زاد من تعقيد الأمور عندما أضاع تريزيجيه الركلة، حيث تم تغريمه بعد المباراة من إدارة الأهلي نظرا لكونه لم يكن المسدد الأول لضربة الجزاء بل كان المهاجم وسام أبو علي.

الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية بن شرقي أزمة بن شرقي مباراة الأهلى وانتر ميامي

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