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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: لائحة مكافآت الأهلي في كأس العالم للأندية مجزيَة وممتازة

الاهلي
الاهلي
منار نور

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن وجود لائحة مكافآت "مجزيَة وممتازة جداً" خاصة بفريق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.


وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "هناك لائحة مكافآت خاصة بكأس العالم للأندية مجزية وممتازة جداً تليق بالحدث تتناسب مع مكاسب البطولة". وأضاف بأسلوب تشجيعي: "وعقبالكم جميعاً يا حبايب ما تبقوا أنتوا كمان هنا وتعملوا لائحة زيها".


يُذكر أن النادي الأهلي شارك مؤخرًا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُتوقع أن تعود مشاركته بمكاسب مالية كبيرة، وهو ما تتناسب معه هذه اللائحة المذكورة للمكافآت.

تعد مشاركات الأهلي في مونديال الأندية هذا العام مشوبة بالعديد من الأزمات، التي كان أبرزها عدم استقرار أداء اللاعبين ووجود بعض التوترات داخل الفريق. 

من بين الأحداث التي أثارت الجدل، كانت حالة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي المنضم حديثا، والذي لم يشارك في الإحماء قبل المباراة ضد إنتر ميامي، مما أثار علامات الاستفهام حول حالته النفسية وعلاقته بالمدير الفني.

مباراة الأهلى وانتر ميامي 

استضاف ملعب "هارد روك" مباراة الأهلي وانتر ميامي، في الجولة الأولى والافتتاحية من مسابقة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، ارتقى رصيد كل من الأهلي وإنتر ميامي إلى نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الأولى وهو نفس رصيد فريقي بورتو وبالميراس التي انتهت مباراتهما بالتعادل السلبي أيضا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية والتي تضم كل من: الأهلي وانتر ميامي وبالميراس وبورتو.

الاهلي شوبير كاس العالم

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