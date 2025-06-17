قبل مواجهة الأهلي.. نجم بالميراس يطلق تصريحا غاضبا

عبر باولينيو نجم بالميراس البرازيلي، عن غضبه من ملعب أرضية ملعب “ميتلايف ستاديوم” الذي استضاف مباراة فريقه ضد بورتو فجر أمس الإثنين، في الجولة الافتتاحية بكأس العالم للأندية وانتهت بالتعادل السلبي.

ملعب “ميتلايف ستاديوم” سيستضيف أيضًا مباراة الأهلي وبالميراس، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

نجم بالميراس يطلق تصريحًا غاضبا

وقال باولينيو في تصريحات صحفية: “من الواضح أن أرضية الملعب لا ترتق إلى المعايير التي حددها الفيفا، لا نعلم كيف تم تجهيزه لاستضافة بعض مباريات البطولة، الأرضية بحاجة إلى تحسينات كبيرة، لكن تركيزنا الأساسي ينصب على الأداء”.

وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية، كل من الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

واستهل الأهلي مشواره في المونديال بتعادل سلبي مع إنتر ميامي، كما حقق بالميراس النتيجة نفسها أمام بورتو البرتغالي.

وتتساوى جميع فرق المجموعة الأولى في رصيد النقاط (نقطة واحدة لكل فريق)، مع احتلال الأهلي الصدارة وفقًا لقاعدة اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات).