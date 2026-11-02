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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبرز حفلات نوفمبر 2026 .. أنغام ورامي صبري وتامر عاشور وهبة طوجي على رأس القائمة

حفلات نوفمبر 2026
حفلات نوفمبر 2026

يشهد شهر نوفمبر 2026 مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية في مصر، بمشاركة عدد من نجوم الغناء العربي والعالمي، إلى جانب مهرجانات موسيقية تستضيف فنانين وفرقًا من دول مختلفة، وتتنوع الفعاليات بين الحفلات الجماهيرية والعروض الموسيقية على مسارح القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ.

ومع بداية الشهر، تتجه الأنظار إلى عدد من الحفلات المنتظرة، التي تتوزع مواعيدها على مدار نوفمبر، ومن أبرزها:

أنغام في أوبرا العاصمة الجديدة

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل بعنوان «A Rose at the Opera»، يوم الأربعاء 4 نوفمبر، على المسرح الرئيسي بدار أوبرا مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، في تجربة تجمع بين الغناء والأجواء الأوركسترالية.

أرجي عند أهرامات الجيزة – 6 نوفمبر

يستضيف محيط أهرامات الجيزة حفلًا للموسيقي ومنسق الموسيقى العالمي أرجي، يوم الجمعة 6 نوفمبر، ضمن تجربة «NEWORLD»، ومن المقرر أن يبدأ استقبال الجمهور في السابعة مساءً، وفقًا لبيانات الجهة المخصصة لبيع التذاكر.

رامي صبري يحتفل بـ20 عامًا من مشواره

ويحيي الفنان رامي صبري حفلًا غنائيًا يوم 6 نوفمبر في «El Arena» بالقاهرة، احتفالًا بمرور 20 عامًا على مشواره الفني، ويقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا على مدار السنوات الماضية.

مهرجان القاهرة الدولي للجاز  

وتنطلق الدورة الثامنة عشرة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر، بمشاركة فنانين وفرق موسيقية من 8 دول، من بينها مصر والدنمارك وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ومالطا وسويسرا.

ويضم البرنامج أسماء موسيقية من بينها هشام خرما، وفتحي سلامة مع كريمة نايت، ونانا رشيد، وحازم شاهين، وفرقة شرقيات، إلى جانب عدد من الفرق والعازفين الدوليين، كما تتضمن الفعاليات ورشًا فنية ولقاءات موسيقية وعروضًا متنوعة.

هبة طوجي في مهرجان الفسطاط

وتشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجي في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط، يوم الجمعة 13 نوفمبر، بمصاحبة الموسيقار أسامة الرحباني، في حفل يستضيفه موقع المهرجان بمنطقة الفسطاط.

مهرجان Zamna في شرم الشيخ 

وتستضيف منطقة وادي الخروم في شرم الشيخ فعاليات مهرجان «Zamna» يوم 20 نوفمبر، بمشاركة مجموعة من أبرز أسماء موسيقى الإلكترونيك والهاوس، من بينهم CamelPhat وGordo وKorolova وSasha وJohn Digweed وMarco Carola وMind Against، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

مدحت صالح ووائل جسار في قصر عابدين

ومن الحفلات المعلنة خلال الشهر، حفل يجمع الفنان مدحت صالح والمطرب اللبناني وائل جسار في قصر عابدين، يوم الخميس 19 نوفمبر، ضمن فعالية خيرية، وفقًا لجدول الفعاليات المنشور.

توليت مع أوركسترا القاهرة الاحتفالي 

ويقدم الفنان توليت تجربة موسيقية مختلفة من خلال «Red Bull Symphonic»، يوم 27 نوفمبر في قصر محمد علي باشا، حيث يلتقي مع أوركسترا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، لتقديم أعماله بتوزيعات سيمفونية، في حفل يبدأ في السادسة مساءً.

تامر عاشور في مهرجان الفسطاط

ويختتم الفنان تامر عاشور قائمة أبرز الحفلات المعلنة خلال الشهر بحفل ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط، يوم الجمعة 27 نوفمبر، في منطقة مصر القديمة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في التاسعة والنصف مساءً.

حفلات دار الأوبرا المصرية خلال نوفمبر

وبالتوازي مع الحفلات الجماهيرية، يتضمن برنامج دار الأوبرا المصرية عددًا من الأمسيات الموسيقية، من بينها حفلات لفرقة الإنشاد الديني، وفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، إلى جانب عروض لفرق الموسيقى العربية والتراثية، وحفلات في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ومن بين الفعاليات المعلنة أيضًا عرض «لا بوهيم» لأوبرا القاهرة أيام 25 و26 و27 و29 نوفمبر، إلى جانب حفلات لفرق الموسيقى العربية في مسارح الأوبرا المختلفة.

حفلات نوفمبر 2026 تامر عاشور أنغام مهرجان القاهرة الدولي للجاز

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