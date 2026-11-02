هيفاء وهبي تحضر لميني ألبوم جديد ودويتو غنائي.. وتكشف موقفها من التمثيل

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن استعدادها لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تعمل على استكمال الجزء الثالث من مشروعها «ميجا هيفاء»، إلى جانب التحضير لميني ألبوم جديد يحمل مفاجآت لجمهورها.

وقالت هيفاء وهبي، خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، إنها تعمل حاليًا على مشروع فني مختلف، كما تستعد للميني ألبوم الرابع، الذي يتضمن عددًا من الأفكار الجديدة، من بينها دويتو غنائي.

وعن انشغالها بأكثر من مشروع في الوقت نفسه، علقت مازحة: «بفتح على حالي جبهة وين الميني وين الميني»، في إشارة إلى تعدد الأعمال التي تحضر لها خلال الفترة الحالية.

وعلى جانب آخر، تحدثت هيفاء وهبي عن إمكانية عودتها إلى التمثيل، موضحة أنها اشتاقت للوقوف أمام الكاميرا، وتشعر أيضًا بأن الجمهور وشركات الإنتاج يفتقدون وجودها في الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأشارت إلى أنها حصلت على فترة راحة من التمثيل خلال السنوات الماضية، ولا تزال تحتاج إلى بعض الوقت قبل العودة، مؤكدة أن ابتعادها الحالي ليس اعتزالًا، وإنما استراحة لحين اختيار التجربة المناسبة.