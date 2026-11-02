محمد علي رزق: أعيش أحلى فترات حياتي بعد نجاح جريمة في الزمالك

تحدث الفنان محمد علي رزق عن النجاح الذي حققته شخصية «علاء»، التي قدمها ضمن حكاية «جريمة في الزمالك»، موضحًا أن هذا النجاح كرم كبير من الله عز وجل، وموجهًا رسالة شكر إلى الجمهور الذين أشادوا بأدائه، مؤكدًا أنه يعتبر إشادتهم بمثابة جائزة حصل عليها منهم.

وتابع الفنان محمد علي رزق حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا إنه يعيش حاليًا واحدة من أجمل الفترات في حياته، مشيرًا إلى أنه درس شخصية «علاء» بكل تفاصيلها وأبعادها، كما ناقش مختلف جوانبها مع المخرج محمود عبد التواب، في أول تعاون يجمعهما معًا.

ووجه محمد علي رزق رسالة إشادة بالمخرج محمود عبد التواب، مؤكدًا أنه من المخرجين الذين تشرف بالعمل معهم، واصفًا إياه بأنه شخص أمين ويخاف على عمله، ويحرص بشدة على الممثلين المشاركين معه، مضيفًا أنه كان يرافقه خطوة بخطوة خلال التحضير للشخصية، إذ كانا يجلسان معًا ويتناقشان في تفاصيلها، بداية من طريقة المشي والجلوس، وصولًا إلى أسلوب الحديث وكيفية تقديم الشخصية.

محمد علي رزق

وتحدث محمد علي رزق عن كواليس تعاونه مع النجمة صبا مبارك، قائلًا إنها نجمة كبيرة، وإن التمثيل أمام نجمة بحجمها وقيمة موهبتها أضاف إليه الكثير خلال المسلسل، مؤكدًا أن وجوده بجوارها منح الجمهور انطباعًا وصورة جيدة عنه.