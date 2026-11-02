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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور ياسر جلال وأحمد عساف.. إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين العرب

ياسر جلال
ياسر جلال
أحمد إبراهيم

أطلق الإتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الأستاذ إبراهيم أبوذكري الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين وذلك ضمن إحتفالية أقيمت بأحد فنادق القاهرة وكانت ضيف شرف الإحتفالية دولة فلسطين الشقيقة.

قدم الإحتفالية الإعلامي محمد الغيطي وحضرها الفنان ياسر جلال والوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي لدولة فلسطين، هشام عبدالخالق رئيس غرفة صناعة السينما، الدكتورة غادة جبارة، الإعلامي عمرو الليثي، أيمن عزب، سميرة صدقي، محمد عبدالجواد نائبا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والدكتور محمود رزق رئيس الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية.

كما حضر ناجي الناجي سفير دولة فلسطين، السفير مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، فايق جرادة رئيس تلفزيون فلسطين كما حضر مندوب من سفارة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، المنتجة رشا عصفور ومجموعة من الشخصيات العامة والإعلامية والفنية والإنتاجية وممثلي المؤسسات المعنية بصناعة الإعلام العربي.

وقدمت فقرة التكريمات في ختام الإحتفالية المذيعة ضياء الروح. 

إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين

أقيمت إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة في خطوة تستهدف تعزيز منظومة لحماية الملكية الفكرية وصون حقوق المبدعين والعاملين في الصناعات الفنية والإعلامية العربية.

وشكلت الإحتفالية إنطلاقة لمشروع عربي يستهدف التصدي لظاهرة القرصنة الرقمية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في ظل التوسع الكبير في تداول الأعمال الفنية والتلفزيونية عبر المنصات الرقمية وما يرافق ذلك من انتهاكات تتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمنتجين والفنانين وأصحاب الحقوق.

من ناحية أخرى تم عرض فيلم تحت عنوان "سرقة بلا بصمات" خلال الإحتفالية وهو يحكي عن خطورة سرقات الأفكار والإيداع.

كما تم تقديم أغنية يامبدعين العرب من غناء مريم الصبان .. كلمات دكتور محمد كامل رزق .. الحان محمد مصطفى العابد .. توزيع تامر صقر.

وقدمت فقرة التكريمات المذيعة ضياء الروح

ومن جانبه أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث الكبير وقال : كل مايهمنا هو الدفاع عن حقوق جميع القائمين على الإبداع في مصر والعالم العربي.

واكد الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي لدولة فلسطين في كلمته على حماية الملكية الفكرية من قرصنة المنصات الموجوده في الوطن العربي.

وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد الدكتور محمود رزق رئيس الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين العرب، أن حماية حقوق الملكية الفكرية لم تعد مجرد قضية قانونية أو مطلباً مهنياً بل أصبحت ضرورة أساسية لحماية صناعة الإنتاج الفني والإعلامي العربي وضمان استمراريتها.

وكشف رزق عن صدور أحكام من المحكمة الأقتصادية بإيقاف ثلاث منصات فلسطينية حسب تقرير خبراء الملكية الفكرية بالمحكمة الاقتصادية في القاهرة معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً عملياً للتحرك في مواجهة التعديات على حقوق المنتجين وأصحاب المحتوى وتؤكد أهمية الانتقال من مرحلة المطالبة بحماية الحقوق إلى اتخاذ إجراءات فعلية لملاحقة المخالفات والتصدي لها.

وأشار إلى أن الشعبة تسعى إلى بناء آليات عمل عربية مشتركة للتعامل مع حالات القرصنة، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختصة بما يضمن حماية المصنفات الفنية والتلفزيونية والإعلامية والحفاظ على حقوق أصحابها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

من جانبه يأتي حضور وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف ورئيس اتحاد المنتجين العرب الأستاذ إبراهيم أبو ذكري ليعكس أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام والإنتاج الفني، وضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والاتحادات المهنية والجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية.

وتهدف الشعبة العامة إلى تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة ومواجهة القرصنة والاستغلال غير القانوني للمحتوى والدفاع عن حقوق الفنانين والمنتجين فضلاً عن إقامة جسور تعاون مع المؤسسات الرسمية والهيئات القانونية والاتحادات العربية والدولية ذات الصلة.

ويأتي إطلاق الشعبة في توقيت بالغ الأهمية مع التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى وانتشار المنصات الرقمية حيث باتت حماية الحقوق الفكرية أحد أهم مقومات استقرار صناعة الإنتاج الفني والإعلامي وجذب الاستثمارات إليها.

وتطمح الشعبة العامة إلى أن تكون مظلة عربية فاعلة للدفاع عن حقوق المبدعين والمنتجين وأن تسهم في بناء بيئة إعلامية وفنية تحترم الملكية الفكرية وتضمن أن يصل الإبداع إلى الجمهور دون الاعتداء على حقوق أصحابه.

إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
إحتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين والمنتجين
ياسر جلال الفنان ياسر جلال الإتحاد العام للمنتجين العرب إبراهيم أبوذكري محمد الغيطي

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