بنجوم جدد.. انطلاق الموسم الثالث لمسرحية "التياترو" للمخرج أحمد فؤاد

انطلق الموسم الثالث من مسرحية "التياترو" للمخرج أحمد فؤاد، وذلك على مسرح السلام تحت إشراف الفنان الكبير محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، حيث انضم للعرض مجموعة جديدة من النجوم، وتتواصل العروض في 8 مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويشارك في بطولة الموسم الجديد كل من أمير صلاح الدين، وأحمد السلكاوي، ومحمد حسني، ومحمد الدمراوي، وشيريهان الشاذلي، وحبيبة زيتون، وفادي رأفت، وعلاء الحريري، وهاجر البديوي، وأبانوب بحر، وآية خلف، وباسم سليمان ونهلة كمال، ومن تأليف أحمد الملواني.

وتدور أحداث مسرحية "التياترو" حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

وكانت مسرحية "التياترو" قد حصدت مؤخرًا ثلاث جوائز من المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 19.