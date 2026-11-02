حودة يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية «هل هيلا» وتعاونه مع جنات في فيلم نصيب| خاص

في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث الفنان حودة عن أحدث أعماله الغنائية، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري الذي حققته أغنية «هل هيلا»، والتي تعد إحدى الأغاني المشاركة في فيلم «نصيب »، كما كشف تفاصيل تعاونه مع الفنانة جنات في ديو غنائي ضمن أحداث الفيلم، وتحدث عن نجاح أغنيته «القلب مات» وتصدرها قوائم الترند، إلى جانب الكشف عن أسباب تغيير اسمه الفني

حودة يكشف تفاصيل أغنية هل هيلا من فيلم النصيب

وأعرب الفنان حودة، عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الذي حققته أغنيته «هل هيلا»، مؤكدًا أن ردود فعل الجمهور تجاه الأغنية أسعدته بشكل كبير، خاصة أنها تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا.

وأوضح أن «هل هيلا» أغنية بدوية، وتتميز بأجوائها الموسيقية الخاصة، كما أن الفيديو كليب جاء بطابع بدوي يتناسب مع طبيعة الأغنية وهويتها الفنية، مشيرًا إلى سعادته بتقديم هذا اللون الغنائي المختلف للجمهور.

وأضاف أنه سعيد للغاية بوجود الأغنية ضمن الأعمال الغنائية لفيلم «نصيب »، مؤكدًا أن التفاعل الذي حققته منذ طرحها يمثل له حالة من السعادة والرضا، خاصة مع اهتمام الجمهور بالعمل ومتابعة تفاصيله.

حودة يتحدث عن الديو الغنائي مع جنات

وعن تعاونه مع الفنانة جنات في ديو غنائي آخر ضمن أغاني فيلم «النصيب»، أكد حودة سعادته الكبيرة بهذه التجربة، مشيرًا إلى أن الأغنية تجمعهما في عمل مميز ومختلف.

وأوضح أن الديو يحمل طابعًا رومانسيًا، ويقدم حالة غنائية مختلفة، معربًا عن سعادته بالعمل مع جنات، ومؤكدًا أن التجربة من التجارب الفنية التي يعتز بها.

وأشار إلى أن الأغنية تأتي في إطار التنوع الموسيقي الذي يقدمه الفيلم، حيث تختلف أجواؤها الرومانسية عن الطابع البدوي الذي ظهرت به أغنية «هل هيلا»، وهو ما يمنح الجمهور أكثر من تجربة غنائية خلال أحداث العمل.

القلب مات تتصدر الترند.. وحودة: تفاجأت بوصولها إلى توب 1

وتطرق الفنان حودة خلال اللقاء إلى النجاح الكبير الذي حققته أغنيته «القلب مات»، بعدما تصدرت الترند واحتلت المركز الأول، معربًا عن سعادته بالتفاعل الجماهيري الواسع مع الأغنية.

ووصف حودة «القلب مات» بأنها أغنية درامية مميزة، مؤكدًا أنه لم يتوقع وصولها إلى المركز الأول بهذه السرعة، وأنه فوجئ بتحقيقها مركز «توب 1»، وهو ما أسعده كثيرًا.

وأضاف أنه كان سعيدًا للغاية بمنافسة الأغنية للأعمال الغنائية الأخرى، مشيرًا إلى أن أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب جاءت في المركز الثاني «توب 2»، وهو ما زاد من سعادته بوجود أغنيته في صدارة الترند وسط مجموعة من الأعمال القوية.

وأكد أن تفاعل الجمهور مع «القلب مات» يمثل نجاحًا مهمًا بالنسبة له، مشددًا على أن سعادة الفنان الحقيقية تكمن في وصول أعماله إلى الجمهور وتحقيقها صدى واسعًا.

كما أعرب عن سعادته بالتفاعل مع جميع أغانيه وأعماله الجديدة، مؤكدًا أن ردود فعل الجمهور تمنحه دافعًا قويًا للاستمرار وتقديم المزيد من الأعمال المختلفة.



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