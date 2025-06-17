ريال مدريد في ورطة .. إصابة مفاجئة تهدد مشاركة مبابي أمام الهلال السعودي

يواجه ريال مدريد الإسباني احتمال خوض مواجهته الافتتاحية في كأس العالم للأندية 2025 أمام الهلال السعودي، مساء الأربعاء، في ظل غياب محتمل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعاني من وعكة صحية مفاجئة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، لم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق الملكي بسبب ارتفاع في درجة حرارته، الأمر الذي يهدد مشاركته في المباراة المرتقبة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن المهاجم الفرنسي شعر بالإعياء منذ يوم الإثنين عقب خوضه التدريبات بشكل طبيعي، لكنه أبلغ الطاقم الطبي بعدم شعوره بالراحة فور عودته إلى مقر إقامة الفريق. ونتيجة لذلك، تغيب عن وجبة الغداء مع زملائه، كما لم يشارك في جلسة التصوير الرسمية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولم يتمكن من لقاء رئيس النادي فلورنتينو بيريز خلال زيارته للفريق.

ورغم استمرار تواجد مبابي في فندق إقامة الفريق، يأمل الجهاز الطبي أن يستعيد عافيته قبل صافرة انطلاق اللقاء، خاصة مع أهمية المواجهة أمام الهلال السعودي في بداية مشوار الفريق الأبيض بالمجموعة الثامنة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بنظامها الجديد بمشاركة 32 نادياً.

ويبقى قرار مشاركة مبابي مرهوناً بالتقييم الطبي في الساعات المقبلة، في انتظار تحسن حالته قبل المواجهة الصعبة أمام بطل آسيا.