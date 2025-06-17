برشلونة يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، خضوع نجمه الشاب جيرارد مارتن لعملية جراحية ناجحة.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر حسابه على منصة “إكس”: “خضع جيرارد مارتن لعملية جراحية ناجحة لعلاج خلع في قاعدة عظم مشط اليد الخامس بيده اليمنى”.

وأضاف البيان “أجرى العملية الدكتور مير تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي، ومن المتوقع أن يكون الظهير الأيمن جاهزًا للمشاركة مع بداية فترة ما قبل الموسم”.

برشلونة يفتح أبوابه لرحيل 7 لاعبين

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن برشلونة على استعداد للاستغناء عن 7 لاعبين، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، رونالد أراوخو ، بابلو توري، فرينكي دي يونج، أنسو فاتي، وباو فيكتور، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وأوضحت التقارير أن الهدف هو خفض فاتورة الرواتب بما يتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف، مع السعي إلى مشروع رياضي طويل الأمد.

وتابعت أن وضع اللاعبين السبعة المذكورين يختلف حسب أهميتهم الرياضية ووزنهم في فاتورة الأجور، ثلاثة منهم - أنسو فاتي وإيناكي بينيا وبابلو توري - من شبه المؤكد أنهم سيغادرون النادي، بينما تظل قصة باو فيكتور غير مؤكدة وستعتمد على تطورات السوق، من ناحية أخرى، تتعلق الحالات الأكثر تعقيدًا بتير شتيجن وأراوخو وفرانكي دي يونج، وهم ثلاثة أعمدة في غرفة الملابس يمكن أن تتطور مستقبلهم اعتمادًا على الفرص والقرارات الداخلية.