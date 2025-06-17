وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير القطري بالقاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل توطيد التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الشبابي والرياضي.

استهل اللقاء بترحيب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسفير القطري، مشيدًا بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقطر، ومؤكدًا حرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطب الرياضي، مشيرًا أن دولة قطر تمتلك منشآت متطورة في هذا المجال، من أبرزها مركز "أسبيتار"، كما تمتلك مصر عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة، بما يوفر أرضية خصبة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

كما تناول اللقاء دراسة التجربة القطرية الرائدة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والاستفادة منها في ظل استعداد مصر لتقديم ملف استضافة كأس العالم مستقبلاً، خاصة بعد الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها البنية التحتية والمنشآت الرياضية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما بحث الجانبان آليات تفعيل برامج التبادل الشبابي بين البلدين في الفترة المقبلة، وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، منها يوم رياضي يضم لقاءات تنافسية تجمع شباب البلدين، إلى جانب التعاون في مجال الصناعات الرياضية، خاصة وأن مصر تمتلك مصنعًا لإنتاج النجيل الصناعي وعددًا من المشروعات الواعدة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب السفير القطري عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين، وموضحًا أن حب القطريين لمصر متجذر عبر التاريخ، مشيدًا بدور الجالية المصرية في قطر، والتي تُعد من أكبر الجاليات العربية هناك، ويقدر عدد أفرادها بحوالي 200 ألف نسمة، ما يسهم في ترسيخ الروابط والتقارب على الصعيدين الشبابي والرياضي.