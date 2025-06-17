قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل صيام رأس السنة الهجرية.. ماذا قال عنه النبي؟
ألمانيا: تدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني "مدرج على جدول الأعمال"
قلعوها الحجاب وضربوها.. سيدة تستغيث بعد تعرضها لاعتداء داخل محل شهير بالقاهرة
مفيش تسريب لامتحانات الثانوية العامة.. متحدث التعليم: ظهور جروبات للتربح
عزة مصطفى توجه رسالة عاجلة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة
يونيسف : تصديق مصر على اتفاقية حقوق الطفل رسالة قوية
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان أهمية خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل
وزيرة المجالس النيابية: وحدات بديلة للمستأجرين.. وإحصاء جديد لتحديد المستحقين خلال عامين
أذكار المساء كاملة لحفظ النفس من كل شر.. رددها الآن
وزير الداخلية الأوكراني: روسيا استهدفت 27 مكانا بالعاصمة كييف
جيش الاحتلال: رصد أقل من 10 صواريخ إيرانية في الدفعة الحالية
سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير القطري بالقاهرة

وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير القطري
وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير القطري
حسام الحارتي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل توطيد التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الشبابي والرياضي.

استهل اللقاء بترحيب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسفير القطري، مشيدًا بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقطر، ومؤكدًا حرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطب الرياضي، مشيرًا أن دولة قطر تمتلك منشآت متطورة في هذا المجال، من أبرزها مركز "أسبيتار"، كما تمتلك مصر عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة، بما يوفر أرضية خصبة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

كما تناول اللقاء دراسة التجربة القطرية الرائدة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والاستفادة منها في ظل استعداد مصر لتقديم ملف استضافة كأس العالم مستقبلاً، خاصة بعد الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها البنية التحتية والمنشآت الرياضية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما بحث الجانبان آليات تفعيل برامج التبادل الشبابي بين البلدين في الفترة المقبلة، وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، منها يوم رياضي يضم لقاءات تنافسية تجمع شباب البلدين، إلى جانب التعاون في مجال الصناعات الرياضية، خاصة وأن مصر تمتلك مصنعًا لإنتاج النجيل الصناعي وعددًا من المشروعات الواعدة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب السفير القطري عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين، وموضحًا أن حب القطريين لمصر متجذر عبر التاريخ، مشيدًا بدور الجالية المصرية في قطر، والتي تُعد من أكبر الجاليات العربية هناك، ويقدر عدد أفرادها بحوالي 200 ألف نسمة، ما يسهم في ترسيخ الروابط والتقارب على الصعيدين الشبابي والرياضي.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السفير طارق علي فرج سفير دولة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سرطان المثانة

للوقاية من المضاعفات.. اكتشف أعراض سرطان المثانة

اللبن الرائب

مفيد وسهل جدا.. عصير اللبن الرائب المنعش

ماء الورد

لبشرة صافية وناعمة .. استخدمي ماء الورد في الصيف لهذه الأسباب

بالصور

لطلاب الثانوية العامة .. 10 أطعمة تناولها يوميا فى الامتحانات | تزيد التركيز والذكاء

تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة

أسوأ 3 عادات تؤدي إلى تآكل سيارتك بشكل أسرع

سيارات
سيارات
سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة

نشرة المرأة والمنوعات| مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد حيل تخلّصك من التوتر في الثانوية العامة.. نصائح لتخلص الجسم من الرائحة الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

نور عمرو دياب

من عالم الفن إلى…؟! نور دياب تعلن عن تحول مفاجئ وتفاصيل خاصة لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد