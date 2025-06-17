أون سبورت تنقل مواجهة شباب اليد أمام السعودية في بطولة العالم

تنقل قناة "أون سبورت" غدًا المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة في دور المجموعات من بطولة العالم، التي تستضيفها بولندا في نسختها الخامسة والعشرين خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السعودي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والبحرين، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ستوديو تحليلي شامل

ومن المقرر أن تقدم "أون سبورت" استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء، في إطار حرص القناة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، على دعم المنتخبات الوطنية من خلال بث البطولات القارية والدولية، وتقديم تغطية إعلامية متكاملة تسهم في تعزيز المتابعة الجماهيرية المصرية والعربية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كلًا من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.