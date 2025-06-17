إعلامي يكشف عن اهتمام سيسكا موسكو بضم حسام عبدالمجيد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن اهتمام نادي سيسكا موسكو الروسي بضم حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك إلى صفوفهم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “سيسكا موسكو الروسي مهتم بالتعاقد مع حسام عبد المجيد”.

رحيل حسام عبدالمجيد

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي ماركو مراد، خلال برنامجه "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن إدارة نادي الزمالك لا تمانع مبدئيًا في رحيل حسام عبد المجيد للاحتراف، ولكن بشرط تلقي عرض رسمي "يناسب النادي واللاعب معًا".

عروض روسية وبلجيكية في الصورة

وأوضح مراد أن حسام عبد المجيد تلقى عروضًا قوية من أندية أوروبية بارزة، أبرزها ناديا سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج من الدوري الروسي الممتاز. كما يوجد اهتمام جاد من أحد أندية الدوري البلجيكي.

وأشار مراد إلى وجود عرض سابق من الدوري المكسيكي كان مطروحًا على اللاعب.

ويدرس حسام عبد المجيد حاليًا هذه العروض المقدمة له بعناية لاختيار الأنسب من بينها، تمهيدًا لعرضه بشكل رسمي على إدارة نادي الزمالك لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله الاحترافي.