رونالدو يهدي قميصًا موقعًا لترامب: "نلعب من أجل السلام كفريق واحد"

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بإهدائه قميصًا موقعًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحمل رسالة رمزية تدعو إلى السلام، وذلك خلال لقاء جمع بين الجانبين في كندا على هامش مشاركة ترامب في قمة مجموعة السبع.

وجاء في الرسالة المدونة على القميص:"إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام كفريق واحد."

وقد نُقل القميص إلى ترامب عبر البرتغالي ريكاردو كوستا، الذي قال للرئيس الأمريكي عند تسليمه الهدية: "هناك رسالة خاصة لك على القميص."

فما كان من ترامب إلا أن ابتسم وعلّق قائلًا: "حسنًا، أحببت ذلك... اللعب من أجل السلام. إنه أمر عظيم."

وقد نشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة التواصل لترامب، مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظة، حيث بدا التقدير المتبادل واضحًا خلال اللقاء.



