ترامب: نسيطر على أجواء إيران.. وتحركات عسكرية أمريكية تسبق محادثات محتملة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده باتت تملك "سيطرة كاملة وشاملة" على الأجواء الإيرانية.

وفي السياق ذاته، صرّح نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب قد يتخذ خطوات إضافية ضد البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بمستويات تفوق بكثير المتطلبات المدنية، رغم إمكانية امتلاكها طاقة نووية سلمية دون الحاجة للتخصيب، إلا أنها رفضت هذا الخيار.

وفي تطور لافت، كشف الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مارك أوربان، عن مؤشرات لتحركات عسكرية أمريكية كبيرة، بالتزامن مع توقعات بعقد محادثات بين واشنطن وطهران في الأيام المقبلة.

وخلال ظهوره في برنامج "توداي" على قناة "بي بي سي"، أشار أوربان إلى معلومات عن اجتماع مرتقب منتصف الأسبوع بين المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأوضح أن حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" عبرت مضيق سنغافورة برفقة طائرات دعم وتزود بالوقود، واصفاً هذه الخطوة بأنها "الورقة الثالثة" إلى جانب التحركات الدبلوماسية والانسحاب الأمريكي من قمة مجموعة السبع.

وأضاف أوربان: "إذا كان لي أن أقدّر الرسالة الأمريكية المحتملة في الاجتماع، فستكون على الأرجح: وقّعوا الاتفاق، أو استعدوا للمواجهة".

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن تحرك أكثر من 20 طائرة أمريكية مخصصة لتزويد الوقود من الأراضي الأمريكية باتجاه الغرب، يُتوقع أن تتوقف أولاً في أوروبا قبل التوجه إلى وجهات غير محددة حتى الآن.

كما كشفت معلومات في الساعات الأخيرة عن خطة لنشر 12 طائرة مقاتلة من طراز F-22 وF-35 في دول الخليج خلال اليومين المقبلين، ضمن تعزيزات أمريكية واسعة النطاق في المنطقة.