ترامب: نعلم تماما أين يختبئ المرشد الإيراني ولن يتم قتله

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعلم تماما أين يختبئ المرشد الإيراني ولن يتم قتله، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: "صبرنا بدأ ينفد بشأن إيران، ولدينا سيطرة كاملة وشاملة الآن على أجواء إيران.

وتابع ‏ترامب: إيران لديها وفرة في المعدات لكن لا تقارن بالمعدات الأمريكية، وعلى إيران الاستسلام غير المشروط".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إيران تستهدف المدنيين في إسرائيل وتهدد أوروبا والعالم.



وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسقاط النظام الإيراني ليس هدفا لعملياتهم العسكرية الآن.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "نواجه أياما صعبة لكننا سنصنع مستقبلا أفضل لإسرائيل".