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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير خارجية إسرائيل: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفا لعملياتنا العسكرية الآن

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
هاني حسين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إيران تستهدف المدنيين في إسرائيل وتهدد أوروبا والعالم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسقاط النظام الإيراني ليس هدفا لعملياتهم العسكرية الآن.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "نواجه أياما صعبة لكننا سنصنع مستقبلا أفضل لإسرائيل".


وفي وقت سابق، زعمت إسرائيل إن إيران كانت قريبة من إنتاج سلاح نووي، وهو ما ردت عليه الاستخبارات الأميركية بخلاف ذلك وفقا لتقييمات محلليها، وذلك بعدما هاجمت إسرائيل يوم الجمعة الماضي إيران بشراسة وقوة غير مسبوقة ما أدى إلى رد إيراني رادع وضربها لتل أبيب ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.


كما أصدر الاحتلال أيضاً تحذيرات شديدة اللهجة بشأن البرنامج النووي ومزاعم من أن إيران تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة في سعيها للحصول على الأسلحة النووية، وأن الضربات كانت ضرورية لمنع تلك النتيجة.

إسرائيل ايران طهران اخبار التوك شو غزة

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