أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي أعلن تدمير 40% من قدرات إيران العسكرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب 13 مليون إيراني بمغادرة العاصمة طهران، مضيفا أن تصريحات ترامب بشأن إخلاء العاصمة طهرات تسببت في رعب شديد لدي الجانب الإيراني.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن تدمير 40% من قدرات إيران العسكرية.

وأكد الإعلامي احمد موسى، أن لا يجب أن نتنصر إيران ولا يجب ايضا أن تنصر اسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أحمد موسى، أن إذا انتصر الاحتلال الإسرائيلي سيصبح تهديد كبير للمنطقة، مستدركا أن إذا انتصرت إيران ستمتلك السلاح النووي وتهدد المنطقة.

