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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضربة بجنزير.. ماذا قصة مقتل سائق بشبرا الخيمة

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

لقى سائق مصرع فى منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا الخيمة علي يد أثنين إثر قيام أحدهما بالتعدي عليه بالضرب، وإصابته بسلاح أبيض جنزير علي رأسه، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، وجري نقله لمستشفى قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القصة الكاملة 


تلقى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى قليوب بوصول شخص مصاب بنزيف داخلي بالمخ وعقب تلقيه الإسعافات الأولية لم يستجب وتوفي متأثرا بإصابته.

ماذا قالت التحريات 


كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "محمد. ف. ا" ٣٧ سنة سائق وبين أحد جيرانه يدعي "أدهم ح ط" وآخر، تطورت لمشاجرة بالأيدي قام علي إثرها أحدهما بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض جنزير واحداث إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وجري نقله إلي مستشفي قليوب إلا انه توفي خلال اسعافه.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض جنزير المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.

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