بالدعاء .. الأهالي يدعمون أبناءهم خارج لجان الثانوية العامة بالقليوبية

حرص عدد من الأهالي وأولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية على التواجد بمحيط لجان الامتحانات لدعم أبنائهم خلال أدائهم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من خلال الدعاء لهم وقراءة القرآن الكريم.



وشهد محيط لجان الامتحانات إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم الامتحانات.



وقام مسئولو أمن اللجان باستخدام العصا الإلكترونية فى تفتيش حقائب الطلاب وعدم السماح بدخول أي متعلقات لجان الامتحانات سوى المستخدمة والمصرح بها فقط من وزارة التربية والتعليم.

وقال مصطفى عيده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط لجان الثانوية العامة، والتنسيق الكامل بين رئيس كل لجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.



من جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على ضرورة توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مُختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل كافة أعمال الصيانة على مستوى المحافظة لعدم انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.



ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات في سهولة وأمان، وكذلك سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المُخصصة لاستقبال المُشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدا على توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الاستراحات.



كما وجه المحافظ التنسيق المُستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف التعليم بكافة أنحاء المحافظة لمُتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.