أخبار القليوبية.. إحالة أوراق تاجر فاكهة للمفتى.. والسيطرة على حريق مصنع بالعبور

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

أنهى حياة شخص.. إحالة أوراق تاجر فاكهة في القليوبية إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، في محافظة القليوبية أوراق “تاجر فاكهة” متهم بقتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الثالث من يوليو للنطق بالحكم.



وأحالت النيابة العامة المتهم صبري م ح،40 سنة، تاجر فاكهة، لمحكمة الجنايات لأنه في غضون شهر ديسمبر 2022 قتل المجني عليه " أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها؛ عقد العزم وبيت النية على قتله، واستدرجه إلى أحد الأماكن بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وباغته وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فمه بقطعة من القماش كوفية، فخارت قواه وسقط صريعًا فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائي على النحو المبين بالتحقيقات.

المؤبد لشقيقين أنها حياة نجل عمهما خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكى، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لشقيقين، لاتهامهما بقتل نجل عمهما، وشروعهما في قتل آخر، وحيازتهما أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23368 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2159 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ص ع"، 22 سنة، عامل بمخزن خشب، وشقيقه "محمود ص ع"، 28 سنة، مقيمان شارع أرض التراب بهتيم شبرا الخيمة ثاني محافظة القليوبية، لأنهما بتاريخ 29 / 5 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود ماضي عبد النبي إبراهيم، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين توجها إلى المجني عليه لإثنائه عن المشاجرة، وبحوزة كل منهما سلاحاً نارياً "فرد خرطوش"، مذخر، اعتادا حمله فتشادا معه كلاميا، فأشهر الأول سلاحه الناري وعاجله بطلقة في صدره قاصداً من ذلك قتله، والأخر إلى جواره يشد من أزره فأحدثا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

السيطرة على حريق فى مصنع بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق نشب في أخشاب داخل مصنع دعاية وإعلان مكون من طابق واحد بجمعية عرابي بدائرة قسم العبور دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في أخشاب داخل مصنع دعاية وإعلان مكون من طابق واحد بجمعية عرابي دائرة قسم العبور.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

حبس المتهمين بقـ.تل شخص رميا بالرصاص في القليوبية

أمرت جهات القليوبية، بحبس 3 متهمين بقتل شخص بإطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء جلوسه علي مقهى بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت شهود العيان للإدلاء بشهادتهم في الواقعة.

وشهدت قرية بطا التابعة لدائرة مركز شرطة بنها واقعة قتل مأساوية إثر قيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية علي المجنى عليه أثناء جلوسه علي مقهى بالقرية مما اسفر عن اصابته بطلق ناري بالوجه، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية وإصابة شخص بإصابات خطيرة.

وكشفت التحريات رئيس مباحث مركز شرطة بنها، عن قيام 3 أشخاص مستقلين مركبة "توك توك"، وتوجه أحدهما وبحوزته سلاح نارى صوب المجنى عليه ويدعى "هانى وجيه" وشهرته "هانى الحلوانى"، مبلط سيراميك، أثناء جلوسه على مقهى بقرية بطا دائرة المركز، وأطلق صوبه أعيرة نارية استقرت بالوجه وجسده، مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى متأثرا بإصابته

