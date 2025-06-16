أنهى حياة شخص.. إحالة أوراق تاجر فاكهة في القليوبية إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، في محافظة القليوبية أوراق “تاجر فاكهة” متهم بقتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الثالث من يوليو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفى، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وأحالت النيابة العامة المتهم صبري م ح،40 سنة، تاجر فاكهة، لمحكمة الجنايات لأنه في غضون شهر ديسمبر 2022 قتل المجني عليه " أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها؛ عقد العزم وبيت النية على قتله، واستدرجه إلى أحد الأماكن بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وباغته وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فمه بقطعة من القماش كوفية، فخارت قواه وسقط صريعًا فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استدرج المجني عليه؛ بزعم رد مبالغ مالية استدانها منه، حتى يتمكن من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه أحرز أداة (قطعة من القماش)، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.